الأهلي لا يمانع مواجهة الزمالك في الدوري بـ السعودية

لا يمانع الأهلي مواجهة غريمه الزمالك في السعودية مجددا، وذلك في مباراتي الفريقين بالدوري المصري موسم 2023-2024.

وتأجلت مباراة الزمالك والأهلي بالدور الأول من الدوري يوم 15 أبريل الجاري، ولم يحن وقت مباراة الدور الثاني.

ونشر الأهلي بيانا حول موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية، جاء على النحو الآتي:

قرر مجلس إدارة النادي عقب اجتماعه الذي جرى ظهر يوم الاثنين إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية، جاء نصه كالتالي:

بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات، وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية.

وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام، فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك، مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة، أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقا.

ولعب الأهلي ضد الزمالك مباراة نهائي كأس مصر موسم 2022-2023 يوم 8 مارس الماضي بملعب الأول بارك بالرياض.

ومن المفترض أن يلعب الفريقان لقاء الدور الأول المؤجل يوم 15 أبريل الجاري.

ومن المحتمل أن تقرر الرابطة تأجيل المباراة لموعد آخر لاقتراب الأهلي والزمالك من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على التوالي.

إذ يلعب الأهلي ذهاب نصف النهائي يوم 19 أو 20 أبريل في حالة عبور عقبة سيمبا، ويلعب الزمالك ذهاب نصف النهائي يوم 21 أبريل في حالة عبور عقبة مودرن فيوتشر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الدور الثاني من الدوري بين الفريقين في 25 يونيو المقبل.

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