رونالدو لاعب الشهر للمرة الرابعة في الدوري السعودي

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بجائزة أفضل لاعب عن شهر مارس 2024 في الدوري السعودي موسم 2023-24.

وجاء ذلك بناء على أرقامه في الجولات 23 و24 و25 من المسابقة.

ويعد رونالدو الأكثر أهدافا وتمريرا للكرات الحاسمة في المسابقة الموسم الجاري من الدوري السعودي.

سجل رونالدو 26 هدفا وصنع 9 في 23 مباراة بالمسابقة.

وحصد رونالدو الجائزة للمرة الرابعة هذا الموسم.

وفي الشهر ذاته فاز خورخي جيسوس المدير الفني للهلال بجائزة أفضل مدرب.

وواصل جيسوس قيادة الهلال لتحقيق الانتصارات طوال الشهر، ليتوج بالجائزة للشهر الخامس هذا الموسم.

حصد مايلسون سانتوس حارس التعاون جائزة أفضل حارس بعدما اهتزت شباكه مرة واحدة فقط في 3 مباريات.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري 12 نقطة عن ملاحقه النصر.

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