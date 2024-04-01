أهلي جدة يصر على رفض تأجيل مباراته ضد الهلال

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

جماهير أهلي جدة في مباراة النصر

أصر خالد العيسى رئيس أهلي جدة على أن فريقه يرفض تأجيل مباراة الهلال في الدوري السعودي من أجل مراعاة ظروف خصمه الذي يلعب في أكثر من بطولة.

من المفترض أن يحل الهلال ضيفا على أهلي جدة ضمن الجولة 28 من المسابقة يوم 19 أبريل الجاري، بعدما طلب من رابطة الدوري السعودي بتأجيل المباراة لموعد آخر، بسبب لعبه ضد العين الإماراتي يومي 16 و23 أبريل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال العيسى في تصريحات لقناة السعودية الرياضية: "حق متاح لكل فريق أن يبحث عن الظروف المناسبة للعب مبارياته وفقا للجدول المعلن، ومن مصلحة أهلي جدة أن يلعب ضد الهلال في الموعد المحدد بالجدول".

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وأضاف "ظروف تأجيل المباريات لا تنطبق على موقف الهلال الحالي من الناحية القانونية".

وتابع "ملتزمون بلعب المباراة في موعدها، وفقا للظروف المناسبة لنا، وسنسعى لتحقيق النقاط الـ3".

وواصل "لن نتساهل في أي مباراة سواء ضد الهلال أو غيره، على أمل إنهاء الموسم في أفضل ترتيب ممكن بجدول الدوري".

كما نفى رئيس أهلي جدة الأنباء التي تحدثت عن إمكانية انتقال كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة إلى ناديه في يناير الماضي.

وأوضح "لم يعرض علينا بشكل رسمي ضم كريم بنزيمة في فترة الانتقالات الشتوية".

ودخل بنزيمة في خلافات مع ناديه خلال يناير الماضي، ودرس النادي إعارته لفريق آخر، قبل أن تنتهي الآزمة.

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