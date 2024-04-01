لا ننشر أي تصريحات.. بيان رسمي من 3 نقاط للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" بيانا للرد على ما وصفته بانتشار حالة من الجدل والمعلومات المغلوطة بشأن ما يتعلق بقضايا مكافحة المنشطات، ومنعا للاجتهادات غير الصحيحة المتداولة حاليا.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وتضمن بيان وادا 3 نقاط جاء نصها كالتالي:

- لا يجوز أن تصدر بيانات أو تعليقات على أي أحداث تخص مكافحة المنشطات أو استخدام الشعار الخاص بالمنظمة إلا من خلال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حتى لا تصدر بيانات خاطئة تتسبب في حدوث جدل وتضر بالرياضيين والرياضة المصرية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة.

- لاتقوم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بنشر أي تعليقات أو تصريحات أو نشر الإجراءات التي تقوم بها، وذلك طبقا للمعيار الدولي للخصوصية والحفاظ على سرية المعلومات.

- من حق المنظمة وطبقا للكود الدولي والمعايير الدولية أن نتواجد في جميع البطولات والمنافسات في جميع الرياضات سواء كانت فردية أو جماعية لسحب عينات الكشف عن المنشطات، كما يحق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن تسحب عينات من أي رياضي في الرياضات الفردية أو الجماعية في أي وقت وفي أي مكان خارج المنافسة دون أخطار مسبق (في المنزل - النادي - المعسكر - التدريب ... إلخ) حسب الخطة الموضوعة من قبل المنظمة المصرية طبقا للمعيار الدولي للاختبارات والتحريات.

وكان جمال علام جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أفاد بأن اتحاد الكرة تلقى خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، مضيفا بأنه سيتم اختيار عينة أخرى من اللاعب قبل اتخاذ قرار حياله".

ورد نادي بيراميدز في بيان رسمي، بأن رئيس اتحاد الكرة قدم معلومات مضللة ومغلوطة، في إطار ما وصفه بـ "الحملة الممنهجة على اللاعب ونادي بيراميدز".

وأوضح بيان بيراميدز: "رئيس الاتحاد ارتكب خرقا صارخا للالتزام بالسرية التي يحتمها عليه منصبه، وتحدث في الأمر بدون علم أو حتى انتظار لثبوت أي أمر يخص موقف اللاعب".