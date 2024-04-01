رودريجو: انضمام مبابي سيكون مشكلة المدرب.. ونريد اكتساء برنابيو باللون الأبيض ضد مانشستر سيتي

شدد رودريجو لاعب ريال مدريد على ضرورة اكتساب ملعب سانتياجو برنابيو باللون الأبيض ضد مانشستر سيتي.

رودريجو سيلفا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وحقق ريال مدريد الفوز على أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وسجل رودريجو هدفي ريال مدريد في المباراة.

وقال رودريجو للصحفيين عقب المباراة: "نريد أن يكون الملعب مغطى باللون الأبيض ضد مانشستر سيتي، يجب على الجميع ارتداء الأبيض".

وتابع "اقتراب التعاقد مع مبابي؟ نفكر فقط في إنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق أكبر عدد ممكن من الألقاب والأمر الآخر سيكون مشكلة المدرب".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 75 في صدارة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.