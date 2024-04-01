هنا جودة تحصل على وسام الرياضة من رئيس الجمهورية

كشفت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن حصولها على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، والمقدمة من رئيس الجمهورية.

وكتبت هنا عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: "من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلي اللاعبة هنا أيمن حسين جودة تقديرا لحميد صفاتكم وجليل خدماتكم للرياضة قد منحناكم وسام الرياضة من الطبقة الأولى".

يذكر أن هنا جودة هي أصغر لاعبة تفوز ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة على حساب دينا مشرف، العام الماضي، عن عمر 15 عاما، لتتأهل لأوليمبياد باريس.

وتوجت هنا جودة ببطولة كأس إفريقيا لآخر مرتين على التوالي 2022 و2023، لتحقق إجمالاً 3 ألقاب قارية.

كما توجت هنا جودة بجائزة أفضل ناشيء عربي من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وتواجدت هنا جودة في أوليمبياد طوكيو 2020، ضمن القائمة الاحتياطية لمنتخب مصر لتنس الطاولة ولم تشارك.