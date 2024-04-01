ميليتاو: مررت بأيام صعبة.. وعودتي كانت يجب أن تكون في سانتياجو برنابيو

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 11:58

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أوساسونا

يرى إدير ميليتاو لاعب ريال مدريد أن عودته ضد بلباو كانت مثالية لأنها كانت أمام جماهير فريقه.

إيدير ميليتاو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وحقق ريال مدريد الفوز على أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت عودة ميليتاو للمشاركة بعد غياب 232 يوما بسبب الإصابة.

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وقال ميليتاو عبر شبكة موفيستار: "سعيد جدا بدعم الجماهير، لقد مررت بأيام صعبة ولكن الآن هو الوقت للاستمتاع بهذه اللحظة".

وواصل "عودتي كانت يجب أن تكون هنا وضد الفريق الذي أصبت ضده".

وتابع "لقد غبت لأكثر من سبعة أشهر وقاتلت كثيرا وكان هناك الكثير من التفاني والإيمان وأريد أن أشكر كل عائلتي وأصدقائي وزملائي وخاصة الطاقم الفني للنادي على الدعم خلال تلك الفترة الماضية".

وكان ميليتاو قد تعرض للإصابة في الجولة الأولى من الدوري خلال مواجهة فريقه ضد أتلتيك بلباو أيضا.

ريال مدريد إدير ميليتاو
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