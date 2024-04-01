مواعيد مباريات الإثنين 1 إبريل - دربي جدة.. والأهلي ضد الزمالك في كرة اليد

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 10:29

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بهدف اتحاد جدة مع زملائه

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

فياريال × أتليتكو مدريد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

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الدوري الإيطالي

بولونيا × ساليرنيتانا.. 12:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

كالياري × هيلاس فيرونا.. 3:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ساسولو × أودينيزي.. 3:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.

ليتشي × روما.. 6:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

إنتر × إمبولي.. 8:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

الرائد × الخليج.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

الحزم × ضمك.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

الأهلي × الاتحاد.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

دوري المحترفين لكرة اليد

سموحة × الجزيرة.. 10:00 مساء.

طلائع الجيش × هليوبليس.. 10:00 مساء.

سبورتنج × البنك الأهلي.. 10:00 مساء.

الزمالك × الأهلي.. 10:00 مساء.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

إبسويتش تاون × ساوثامبتون.. 6:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

دربي جدة مواعيد مباريات الإثنين
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