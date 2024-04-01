مواعيد مباريات الإثنين 1 إبريل - دربي جدة.. والأهلي ضد الزمالك في كرة اليد
الإثنين، 01 أبريل 2024 - 10:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري الإسباني
فياريال × أتليتكو مدريد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
بولونيا × ساليرنيتانا.. 12:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
كالياري × هيلاس فيرونا.. 3:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
ساسولو × أودينيزي.. 3:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.
ليتشي × روما.. 6:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
إنتر × إمبولي.. 8:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري السعودي
الرائد × الخليج.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
الحزم × ضمك.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
الأهلي × الاتحاد.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
دوري المحترفين لكرة اليد
سموحة × الجزيرة.. 10:00 مساء.
طلائع الجيش × هليوبليس.. 10:00 مساء.
سبورتنج × البنك الأهلي.. 10:00 مساء.
الزمالك × الأهلي.. 10:00 مساء.
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
إبسويتش تاون × ساوثامبتون.. 6:30 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة