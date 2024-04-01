حظوظ التأهل القاري تتقلص.. الوداد يودع كأس العرش المغربي من دور الـ 32

ودع الوداد بطولة كأس العرش المغربي من دور الـ 32 بالخسارة من شباب السوالم الرياضي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 23 عن طريق كمال القرع

وسيلتقي شباب السوالم الرياضي في دور الـ 16 مع المغرب التطواني.

وبذلك تتقلص حظوظ الوداد في التأهل القاري لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية الموسم المقبل.

ويحتل الوداد المركز الخامس برصيد 37 نقطة في المركز الخامس قبل 6 جولات على النهاية.

الفتح الرباطي في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ونهضة بركان ثالثا برصيد 40 نقطة، أما المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال، يحتله الرجاء برصيد 54 نقطة.

الفارق 17 نقطة، والمتبقي حسابيا 18 نقطة، والحد الأقصى لنقاط الوداد 55 نقطة.

بكلمات أخرى، فوز الرجاء القادم أو أي تعادلين حتى، هو خط النهاية الرسمية لآمال الوداد التي انتهت عمليا.

بينما الجيش الملكي في الصدارة بـ 58 نقطة وهو ما يعني تأكد فشل الوداد في تحقيق لقب النسخة الحالية.

وفشل الوداد في التأهل لربع نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته.