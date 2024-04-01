حظوظ التأهل القاري تتقلص.. الوداد يودع كأس العرش المغربي من دور الـ 32
الإثنين، 01 أبريل 2024 - 02:13
كتب : FilGoal
ودع الوداد بطولة كأس العرش المغربي من دور الـ 32 بالخسارة من شباب السوالم الرياضي.
وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 23 عن طريق كمال القرع
وسيلتقي شباب السوالم الرياضي في دور الـ 16 مع المغرب التطواني.
وبذلك تتقلص حظوظ الوداد في التأهل القاري لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية الموسم المقبل.
🎥 |الشباب الرياضي سوالم يتأهل إلى دور ثمن النهائي على حساب مستضيفه الوداد الرياضي بنتيجة 1-0 "هدف المواجهة"#كأس_العرش_لكرة_القدم_| 2022 - 2023#دور_سدس_عشر_النهائي#الشباب_الرياضي_سوالم #الوداد_الرياضي #المغرب #CoupeDuTrone
Fédération Royale Marocaine de Football pic.twitter.com/uCvZaq58gi— Arryadia TV (@arryadiatv) April 1, 2024
ويحتل الوداد المركز الخامس برصيد 37 نقطة في المركز الخامس قبل 6 جولات على النهاية.
الفتح الرباطي في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ونهضة بركان ثالثا برصيد 40 نقطة، أما المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال، يحتله الرجاء برصيد 54 نقطة.
الفارق 17 نقطة، والمتبقي حسابيا 18 نقطة، والحد الأقصى لنقاط الوداد 55 نقطة.
بكلمات أخرى، فوز الرجاء القادم أو أي تعادلين حتى، هو خط النهاية الرسمية لآمال الوداد التي انتهت عمليا.
بينما الجيش الملكي في الصدارة بـ 58 نقطة وهو ما يعني تأكد فشل الوداد في تحقيق لقب النسخة الحالية.
وفشل الوداد في التأهل لربع نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته.