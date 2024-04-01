عواد: الزمالك حقق ما يريده وهذه الخطوة المقبلة

أبدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك سعادته بالفوز على مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال عواد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الفوز كان الأهم وتمكننا من تحقيق ما نريده في المباراة".

وأضاف "الأهم كان أن نحقق نتيجة إيجابية وبإذن الله سنحقق النتيجة التي نريدها في المباراة القادمة".

وأكمل "المهم أني تمكنت من مساعدة زملائي وبإذن الله القادم سيكون أفضل".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء الذهاب.

سجل للزمالك حمزة المثلوثي وأحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.

بينما سجل هدف مودرن فيوتشر علي ياسر.