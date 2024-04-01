طبيب الزمالك: زيزو ساعدنا بالتزامه للتعافي من الإصابة.. وموعد عودة نداي وروقا

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 01:55

كتب : FilGoal

الزمالك

أوضح محمد أسامة طبيب الزمالك أن أحمد سيد "زيزو" كان احترافيا في تعامله مع الإصابة، وكشف موقف المصابين من العودة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

محمد أشرف روقا

النادي : الزمالك

الزمالك

وعاد زيزو بعد تعافيه من الإصابة وصنع وسجل هدفا في الفوز على مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال طبيب الزمالك عبر أون تايم سبورتس 2: "إصابة زيزو في مباراة الأهلي كانت قوية، وهو كان احترافيا في تعامله مع الأمر، والتوقف الدولي جاء في صالحنا، وطلبت من المدرب عدم استعجال عودته".

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وأكمل "زيزو عمل مع طبيب العلاج الطبيعي وسارت الأمور بشكل جيد وعاد تدريجيا، كذلك ساعدنا بالتزامه".

وأردف "محمود الونش سيبدأ المرحلة الثانية من العلاج الطبيعي بعد عيد الفطر، وعبد الشافي لا يزال في المرحلة الأولى".

ويعاني الثنائي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وواصل "إبراهيما نداي جاهز للمشاركة في المباريات طبيا، ويتدرب منذ 3-4 أيام".

وأتم "إصابة روقا تمزق في العضلة الخلفية، واقتربنا من إنهاء الجزء الأخيرة من المرحلة التأهيلية، والأشعة ستحدد إمكانية عودته في اللقاء المقبل".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك إبراهيما نداي طبيب الزمالك روقا محمد أسامة
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