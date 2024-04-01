المتحدث الرسمي باسم الزمالك يكشف حقيقة غضب شيكابالا وتسريب التشكيل

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 01:46

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

أبدى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك سعادته بفوز الفريق على مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "المدرب جوزيه جوميز سيصل للتشكيل الأمثل قريبا، والتدريبات تختلف عن المباريات".

وأوضح "لا توجد صحة لمسألة تسريب التشكيل. هذه ليست أسرار حربية وإن سألتك عن تشكيل ليفربول ستقوله كاملًا".

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وأكمل "العمل مستمر على ملف خالد بوطيب وفرجاني ساسي حتى لا نتعرف لوقف القيد مرة أخرى".

وعن خروج شيكابالا قال: "شيكابالا كان حزينا لأن مستواه بدأ يرتفع في الدقائق التي خرج بها. لاعب الكرة حين يشعر بأن الأمور تسير معه ينزعج إذا خرج".

وتابع "شيكابالا أسطورة ورمز للزمالك والمدرب يقدره، ولا يوجد لاعب كرة يريد الخروج".

وواصل "فوجئت بأن هذا هو الهدف الأول لأحمد سيد زيزو في 2024، فقد شارك في أغلب أهداف الزمالك من قبل".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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