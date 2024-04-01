سليمان: رأينا نتائج الجلسة مع جوميز.. وهذه حقيقة ما يثار عن الانتقالات الصيفية

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 01:34

كتب : FilGoal

أحمد سليمان

أوضح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أبرز ما دار في الجلسة مع جوزيه جوميز، ورد على ما يثار بشأن صفقات الفريق الصيفية.

وانتصر الزمالك على مودرن فيوتشر بنتيجة 2-1 في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال سليمان عبر أون تايم سبورتس 2: "الفوز على مودرن فيوتشر أعاد الثقة للجميع".

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وأكمل "تواصلنا مع هيثم عرابي لترتيب زيارة أحمد رفعت، وقلوبنا مع فيوتشر ونأمل تعافي رفعت في أقرب وقت وسعداء باسترداده لصحته".

وأوضح "التقيت وحسين لبيب عقب مباراة الجونة مع جوزيه جوميز لمعرفة أبرز ما دار في الفترة السابقة، الجلسة كانت مثمرة ورأينا نتيجتها في لقاء مودرن فيوتشر، وأوضحنا له أن له كل الحرية والدعم من الإدارة".

وأردف "وبعدها بدأ بعض اللاعبين في استرداد عافيتهم ورأينا كيف اختلف الأداء بعد العودة مثل أحمد حمدي ومحمد شحاتة، وبدأ سامسون أكينيولا في الحصول على فرصة".

وعن الصفقات أجاب: "نتمنى وجود طارق حامد وبنشرفي في الزمالك بالطبع، وفي سوق الانتقالات الشتوية دعمنا الفريق بالاتفاق مع معتمد جمال وعبد الواحد السيد مدير الكرة بضم أكثر من لاعب في أكثر من مركز، وذلك قبل قدوم جوميز".

وتابع "لدينا بطولات عديدة ننافس بها وحاولنا ضم أكثر من لاعب لنكون جاهزين، وجوميز سيكون له دورا كبيرا في اختيار الصفقات الجديدة".

وشدد "كل ما يثار عن صفقات الزمالك الجديدة حاليا غير صحيح، وفي الانتقالات الصيفية سنضم احتياجات المدير الفني".

وأتم "لأول مرة فريق في الدوري المصري يضم 10 لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك الكونفدرالية أحمد سليمان
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