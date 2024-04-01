اسكواش - تأهل عسل وهانيا إلى نهائي لندن كلاسيك

تأهل مصطفى عسل وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة لنهائي بطولة لندن كلاسيك للاسكواش.

وتفوق مصطفى عسل على الإنجليزي ديكلان جيمس بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6 و11-3 و12-10 في مباراة استمرت 55 دقيقة.

وسيلتقي عسل مع النيوزيليندي بول كول في النهائي في الأول من أبريل، وستبدأ المباراة عقب نهاية منافسات السيدات.

وفي مواجهة مصرية خالصة تفوقت هانيا على نوران جوهر بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد.

اللقاء الذي استمر لـ 62 دقيقة جاءت نتيجة أشواطه: 11-4 و12-10 و7-11 و11-6.

وستواجه هانيا في النهائي الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام والتي حققت مفاجأة مدوية في ربع النهائي وأقصت نور الشربيني.

وباتت الماليزية أول لاعبة خارج العشر لاعبات المصنفات عالميا تنتصر على نور الشربيني منذ 2015.

وستبدأ المباراة النهائية في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.