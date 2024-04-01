كرة سلة - الاتحاد يواجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.. وتأهل الأهلي
الإثنين، 01 أبريل 2024 - 00:35
كتب : FilGoal
تأهل الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري والجزيرة لنصف نهائي كأس مصر لكرة السلة 2023-24.
وانتصر الاتحاد السكندري على سبورتنج في ربع نهائي بنتيجة 75-74.
فيما فاز الأهلي بنتيجة 91-47 على طلائع الجيش.
وتفوق الزمالك على مصر للتأمين بنتيجة 83-57.
وأخيرا فاز الجزيرة على المصرية للاتصالات بنتيجة 94-73.
وسيلتقي الاتحاد مع الزمالك في نصف النهائي.
فيما يواجه الأهلي نظيره الجزيرة في ثاني مباريات نصف النهائي.
ولم يتم تحديد موعد مباريات المربع الذهبي بعد.
ويعد الأهلي حامل اللقب النسخة الأخيرة من كأس مصر.
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