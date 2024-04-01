لويس إنريكي: سئمت نغمة مبابي.. ولا أبالي إن لم تفهموا

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

أبدى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان اكتفاءه من الأسئلة بشأن كيليان مبابي واستبداله في مباريات الفريق.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال إنريكي في تصريحاته لأمازون برايم بعد المباراة: "إنها نفس النغمة كل أسبوع. هذا الأمر مُتعب".

وأضاف "أنا المدرب وأتخذ القرارات كل يوم وكل أسبوع وسأستمر في ذلك لآخر يوم لي مع الفريق".

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وأكمل "أنا دائمًا ما أحاول أن أجد أفضل الحلول لفريقي، أحيانًا أكون مخطئًا ولكن أعتقد أني محق هذه المرة".

وحين أخبره المذيع أنهم هذه المرة يفهمون القرار لسوء مستوى مبابي رد عليهم قائلا: "وإذا لم تفهموه فأنا لا أبالي".

وتغلب باريس سان جيرمان على مضيفه مارسيليا بهدفين دون رد في القمة التي جمعتهما على ملعب فيلدوروم ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الفرنسي.

في الدقيقة 53 سجل فيتينيا هدف باريس الأول بعد تمريرة من عثمان ديمبيلي.

التغيير الذي أثار الغضب أتى في الدقيقة 65، بنزول جونكالو راموس بدلا من كيليان مبابي القريب من ريال مدريد بنهاية الموسم.

وأخيرا سجل جونكالو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 85 بصناعة أسيسنيو ليؤدي البديلين مهمتهما بنجاح.

الفوز جعل باريس سان جيرمان أقرب لحسم الدوري، حيث رفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن بريست أقرب ملاحقيه، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 39 نقطة في المركز السابع.

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