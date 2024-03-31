مبابي خرج غاضبا في "لو كلاسيك" الأخير.. باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا رغم النقص العددي

تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه مارسيليا بهدفين دون رد في القمة التي جمعتهما على ملعب فيلدوروم ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الفرنسي.

تأزم موقف باريس سان جيرمان بطرد مدافعه لوكاس بيرالدو في الدقيقة 40.

ومع انطلاق الشوط الثاني دفع المدرب لويس إنريكي بلاعب الوسط الكوري لي كانج إين بدلا من راندال كولو مواني.

على الجانب الآخر تعرض شانسيل مبيمبا للإصابة، ليأتي صامويل جيجو بدلا منه في صفوف مارسيليا في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 53 سجل فيتينيا هدف باريس الأول بعد تمريرة من عثمان ديمبيلي.

التغيير الذي أثار الغضب أتى في الدقيقة 65، بنزول جونكالو راموس بدلا من كيليان مبابي القريب من ريال مدريد بنهاية الموسم.

مبابي ظهر عليه الغضب وعدم الرضا أثناء خروجه، بينما خرج ديمبيلي وفابيان رويز بهدوء ليأتي ماركو أسينسيو ومانويل أوجارتي بدلا منهما.

وفي الدقيقة 77 حل ميلان شكرينيار بدلا من واردن زاير إيمري.

وأخيرا سجل جونكالو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 85 بصناعة أسيسنيو ليؤدي البديلين مهمتهما بنجاح.

الفوز جعل باريس سان جيرمان أقرب لحسم الدوري، حيث رفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن بريست أقرب ملاحقيه، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 39 نقطة في المركز السابع.

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