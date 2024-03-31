مبابي خرج غاضبا في "لو كلاسيك" الأخير.. باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا رغم النقص العددي

الأحد، 31 مارس 2024 - 23:54

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه مارسيليا بهدفين دون رد في القمة التي جمعتهما على ملعب فيلدوروم ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الفرنسي.

تأزم موقف باريس سان جيرمان بطرد مدافعه لوكاس بيرالدو في الدقيقة 40.

ومع انطلاق الشوط الثاني دفع المدرب لويس إنريكي بلاعب الوسط الكوري لي كانج إين بدلا من راندال كولو مواني.

أخبار متعلقة:
لويس إنريكي: آمل في بقاء مبابي.. ويمكن أن يغير رأيه أنشيلوتي: التعاقد مع مبابي؟ أهم شيء هو ريال مدريد.. أنا سعيد جدا هنا مبابي يرد على تلميحات تشواميني حول انتقاله قريبا لإسبانيا

على الجانب الآخر تعرض شانسيل مبيمبا للإصابة، ليأتي صامويل جيجو بدلا منه في صفوف مارسيليا في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 53 سجل فيتينيا هدف باريس الأول بعد تمريرة من عثمان ديمبيلي.

التغيير الذي أثار الغضب أتى في الدقيقة 65، بنزول جونكالو راموس بدلا من كيليان مبابي القريب من ريال مدريد بنهاية الموسم.

مبابي ظهر عليه الغضب وعدم الرضا أثناء خروجه، بينما خرج ديمبيلي وفابيان رويز بهدوء ليأتي ماركو أسينسيو ومانويل أوجارتي بدلا منهما.

وفي الدقيقة 77 حل ميلان شكرينيار بدلا من واردن زاير إيمري.

وأخيرا سجل جونكالو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 85 بصناعة أسيسنيو ليؤدي البديلين مهمتهما بنجاح.

الفوز جعل باريس سان جيرمان أقرب لحسم الدوري، حيث رفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن بريست أقرب ملاحقيه، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 39 نقطة في المركز السابع.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي مبابي
نرشح لكم
لويس إنريكي: سئمت نغمة مبابي.. ولا أبالي إن لم تفهموا انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) بلباو صدارة ليفربول في أمان.. تعادل بين مانشستر سيتي وأرسنال "سعيد بالتنافس معه" رسالة من أفشة لـ لوكا مودريتش انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (0)-(0) أرسنال.. تعادل سلبي مصطفى محمد يسجل ويقود نانت لفوز صعب على نيس هدف صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على برايتون.. وصدارة مؤقتة بعد احتمالية عودة ناجيلسمان.. مدير بايرن: الأمر مثير للجمهور ولكن
أخر الأخبار
طبيب الزمالك: أوباما يخضع لجراحة في الفك.. وتحديد موعد عودته لاحقا 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الاتحاد يواجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.. وتأهل الأهلي 20 دقيقة | كرة سلة
تامر مصطفى: قدمنا هدايا للزمالك.. والهدف الثاني يحمل علامة استفهام من الحكم 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
لويس إنريكي: سئمت نغمة مبابي.. ولا أبالي إن لم تفهموا 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة إياب الزمالك ضد فيوتشر بالكونفدرالية 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر جوميز: لم أكن سعيدا بين الشوطين ضد فيوتشر.. وأوباما يحتاج لجراحة ساعة | الكرة الإفريقية
مبابي خرج غاضبا في "لو كلاسيك" الأخير.. باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا رغم النقص العددي ساعة | الكرة الأوروبية
اقترب الحسم؟ ريال مدريد يجتاز عقبة بلباو ويوجه نظره إلى موقعة سيتي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي