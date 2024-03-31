اقترب الحسم؟ ريال مدريد يجتاز عقبة بلباو ويوجه نظره إلى موقعة سيتي

تغلب ريال مدريد على ضيفه أتلتيك بلباو في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من الدوري الإسباني.

البداية أتت سريعة بهدف رودريجو في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من المغربي براهيم دياز.

وفي الدقيقة 25 تعرض إرنستو فالفيردي مدرب بلباو لموقف صعب بإصابة لاعبه ييراي ألفاريز، فحل دانييل فيفيان بدلا منه.

كما أتى الثلاثي إنيجو رويز ويوري بيريشيشي وأدو أريس بدلا من برادوس دياز وأوسكار دي ماركوس وجوركا جوروزيتا في الدقيقة 57.

كما ترك براهيم دياز موقعه في الدقيقة 72 لصالح خوسيلو، قبل لحظات من الهدف الثاني.

الهدف سجله رودريجو في الدقيقة 73 بعد تمريرة من جود بيلينجهام، العائد من الإيقاف بعد طرده في ختام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا.

وحل لوكاس فاسكيز بدلا من فيديريكو فالفيردي الذي تعرض لإصابة طفيفة في الدقيقة 81.

كما خروج رودريجو وتوني كروس، ليأتي لوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا.

وفي الدقيقة 92 شارك إيدر ميليتاو للمرة الأولى بدلا من داني كارباخال، بعد عودته أخيرا من إصابته طويلة الأمد التي تعرض لها في بدايات الموسم.

بذلك يسترد ريال مدريد فارق النقاط الـ 8 عن برشلونة، رافعا رصيده إلى 75 نقطة.

أما بلباو فتجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي لم يلعب بعد في هذه الجولة، ويلاقي فياريال غدا 1 أبريل.

وتتبقى 8 جولات على نهاية منافسات الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة ضد قادش، بينما يلعب مدريد ضد مايوركا، قبل الكلاسيكو المرتقب بين الكبيرين.

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