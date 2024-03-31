هاني سعيد: تصريحات علام غير مسؤولة.. ورمضان صبحي طلب اتخاذ إجراءات قانونية ضده

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز اندهاشه من تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة بشأن اتهام رمضان صبحي بإيجابية عينته لتحليل المنشطات.

وقال سعيد في تصريحاته للمركز الإعلامي لبيراميدز: "مندهش بشدة من التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها جمال علام بشأن ما نُسب للاعبنا رمضان صبحي وما احتوته من معلومات مضللة ومغلوطة. أتساءل عن أسبابها والغرض الحقيقي منها".

وأضاف "تلك التصريحات جاءت في إطار الحملة الممنهجة على اللاعب ونادي بيراميدز".

وأكمل "رئيس الاتحاد ارتكب خرقا صارخا للالتزام بالسرية التي يحتمها عليه منصبه، وتحدث في الأمر بدون علم أو حتى انتظار لثبوت أي أمر يخص موقف اللاعب".

وأوضح "رئيس اتحاد الكرة هو المسؤول الأول عن اللعبة واللاعبين ويجب أن يحافظ عليهم ويحميهم لا أن يشهر بهم على غير الحقيقة".

واختتم "رمضان صبحي أبلغني برغبته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد جمال علام".

ماذا حدث؟

فجر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة كبرى بإيجابية عينة رمضان صبحي نجم بيراميدز.

وقال جمال علام في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "تلقينا خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز".

وأضاف "سيتم اختيار عينة أخرى من اللاعب قبل اتخاذ قرار حياله".

رد بيراميدز

كشف مصدر مسؤول من نادي بيراميدز عن تفاصيل أزمة إيجابية عينة رمضان صبحي لاعب الفريق لتحليل المنشطات.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "رمضان صبحي خضع لتحليل المنشطات بعد أحد المباريات القارية، وأثناء التحليل نشبت مشادة بينه وبين الطبيب الذي يحصل على العينة".

وأضاف "منظمة مكافحة المنشطات أخطرتنا بعد ذلك بتلف العينة الأولى مع الاحتفاظ بالعينة الثانية مغلقة وضرورة التوضيح خلال 14 يوما لسبب تلف العينة".

وواصل "سنرد في خطاب خلال أيام بأن رمضان صبحي لاعب دولي منذ فترة طولية وخضع لتحليل المنشطات لعشرات المرات وكانت دائما سلبية، وأن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حصلت على 6 عينات من رمضان صبحي خلال تلك الفترة وكانت سلبية".

وأتم تصريحاته "لا صحة لورود ما يفيد إيجابية عينة رمضان صبحي وسنقاضي كل من ادعى ذلك دون أي أسانيد".

رمضان صبحي انضم لنادي بيراميدز عام 2020 قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

ويملك رمضان صبحي 37 مباراة دولية رفقة منتخب مصر منذ بداية ظهوره.

وكان آخر ظهور لرمضان صبحي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2021.