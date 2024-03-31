انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) بلباو

الأحد، 31 مارس 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

ريال مدريد - بلباو - فينيسيوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة وبفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بلباز المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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ق 72 جوووول رودريجو يسجل الثاني

ق 8 جووول رودريجو صناعة براهيم دياز

بداية اللقاء

ريال مدريد أتليتك بلباو الدوري الإسباني
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