انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) بلباو
الأحد، 31 مارس 2024 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الجولة 30 من الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة وبفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بلباز المركز الرابع برصيد 56 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
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ق 72 جوووول رودريجو يسجل الثاني
ق 8 جووول رودريجو صناعة براهيم دياز
بداية اللقاء
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