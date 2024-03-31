تشكيل ريال مدريد - براهيم يقود الهجوم.. وميليتاو يظهر ضد بلباو

الأحد، 31 مارس 2024 - 19:20

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد ضد ألميريا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أتلتيك بلباو.

ويلعب ريال مدريد مع بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي هجومي مكون من براهيم دياز ورودريجو وجود بيلينجهام.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري لونين.

الدفاع: داني كارباخال – ناتشو فيرنانديز – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – توني كروس – أوريلين تشواميني.

الهجوم: براهيم دياز – جود بيلينجهام – رودريجو.

ويجلس على مقاعد البدلاء إدير ميليتاو لأول مرة منذ الجولة الأولى التي تعرض فيها للإصابة ضد بلباو.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي: كيبا أريزابالاجا – فران جونزاليس – إدير ميليتاو – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – خوسيلو – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – فران جارسيا – أردا جولير.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة وبفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بلباز المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

ريال مدريد الدوري الإسباني أتلتيك بلباو
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