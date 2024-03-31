"سعيد بالتنافس معه" رسالة من أفشة لـ لوكا مودريتش

أرسل محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي ومنتخب مصر رسالة للوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا.

محمد مجدي أفشة النادي : الأهلي لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد

وكان أفشة قد واجه مودريتش في مباراة مصر وكرواتيا بنهائي كأس عاصمة مصر والذي انتهى بفوز كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ونشر أفشة صورا له مع مودريتش عبر حسابه على إنستاجرام مع مقطع فيديو وهو يحصل على قميصه عقب المباراة.

وكتب أفشة في رسالته لمودريتش: "لوكا مودريتش واحد من أفضل اللاعبين في العالم، نجم كبير وسعيد بالتنافس معه والأجمل إنه نجم كبير ومتواضع جدا خارج الملعب، الكرة والرياضة عموما مبنية على احترام المنافس والأخلاق، شكرا لوكا".

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وصنع مودريتش هدفين لمنتخب كرواتيا في المباراة قبل أن يخرج بالشوط الثاني.

وحصل لوكا على جائزة رجل المباراة بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وحقق مودريتش لقبه الدولي الأول بقميص منتخب كرواتيا.