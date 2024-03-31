مصطفى محمد يسجل ويقود نانت لفوز صعب على نيس

حقق نانت الفوز على نيس بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 27 من الدوري الفرنسي.

سجل ثنائية نانت في المباراة كل من مصطفى محمد وماتياس أبلين، بينما أحرز تيريم موفي هدف نيس.

الفوز رفع رصيد نانت للنقطة الـ 28 في المركز الـ 14 بفارق نقطتين عن لوريان بينما توقف رصيد نيس عند النقطة الـ 43 في المركز الخامس.

مصطفى محمد لعب في التشكيل الأساسي لنانت.

تقدم ألبين لنانت في الدقيقة الـ 18 برأسية رائعة مستغلا عرضية من كيلفين أميان.

وفي الدقيقة الـ 72 تعادل نيس عن طريق موفين من ركلة جزاء.

وبعد 5 دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة ولكن لنانت تلك المرة ليسجل مصطفى محمد هدف الفوز لفريقه.

ووصل مصطفى محمد لهدفه الثامن بقميص نانت منذ بداية الموسم خلال 23 مباراة بالإضافة لصناعة هدف آخر.

وخرج مصطفى محمد في الدقيقة الـ 86 ليحل ماركوس كوكو بدلا منه.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد ليون يوم الأحد 7 إبريل على ملعبه.