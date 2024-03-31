مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي

كشف مصدر مسؤول من نادي بيراميدز عن تفاصيل أزمة إيجابية عينة رمضان صبحي لاعب الفريق لتحليل المنشطات.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال المصدر لـFilGoal.com: "رمضان صبحي خضع لتحليل المنشطات بعد أحد المباريات القارية، وأثناء التحليل نشبت مشادة بينه وبين الطبيب الذي يحصل على العينة".

وأضاف "منظمة مكافحة المنشطات أخطرتنا بعد ذلك بتلف العينة الأولى مع الاحتفاظ بالعينة الثانية مغلقة وضرورة التوضيح خلال 14 يوما لسبب تلف العينة".

وواصل "سنرد في خطاب خلال أيام بأن رمضان صبحي لاعب دولي منذ فترة طولية وخضع لتحليل المنشطات لعشرات المرات وكانت دائما سلبية، وأن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حصلت على 6 عينات من رمضان صبحي خلال تلك الفترة وكانت سلبية".

وأتم تصريحاته "لا صحة لورود ما يفيد إيجابية عينة رمضان صبحي وسنقاضي كل من ادعى ذلك دون أي أسانيد".

وفجر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة كبرى بإيجابية عينة رمضان صبحي نجم بيراميدز.

وقال جمال علام في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "تلقينا خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز".

وأضاف "سيتم اختيار عينة أخرى من اللاعب قبل اتخاذ قرار حياله".

وحسبما علم FilGoal.com فإن عينة رمضان صبحي ليست إيجابية، ولكنها كانت تالفة.