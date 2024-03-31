علام: ميكالي مرشح لتدريب منتخب الشباب عقب الأولمبياد
الأحد، 31 مارس 2024 - 15:42
كتب : FilGoal
كشف جمال علام عن ترشيح روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي لتدريب منتخب الشباب عقب أولمبياد باريس 2024.
وقال علام عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "روجيرو ميكالي مرشح لتدريب منتخب مصر مواليد 2005 عقب الانتهاء من الأولمبياد".
وتابع "هناك بعض المحللين سيخضعون لفترة معايشة خارجية على رأسهم محمد شوقي وسيد معوض وسيتم ترشيحهم من قبل المدير الفني لاتحاد الكرة".
ويتولى وائل رياض حاليا تدريب منتخب الشباب والذي يستعد للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب.
وقاد ميكالي منتخب مصر الأولمبي للوصول لأولمبياد باريس 2024.
وأوقعت القرعة مصر في الأولمبياد مع إسبانيا وجمهورية الدومنيكان وثالث قارة آسيا.
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