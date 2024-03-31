بعد احتمالية عودة ناجيلسمان.. مدير بايرن: الأمر مثير للجمهور ولكن

يرى ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أن عودة يوليان ناجيلسمان لتدريب الفريق مثير للجمهور.

ودرب ناجيلسمان الفريق البافاري لمدة موسم ونصف قبل إقالته والتعاقد مع توماس توخيل.

وتم تعيين ناجيلسمان كمدبر فني لمنتخب ألمانيا خلفا لهانسي فليك.

وقال إيبيرل لوكالة الأنباء الألمانية: "أعلم أن هذا الأمر يثير اهتمام الجمهور بأكمله، لقد قلت كثيرا إننا نستكشف خياراتنا".

وأتم "لم أعلق أبدا على أي اسم محتمل لتدريبنا".

ونشرت بعض التقارير احتمالية عودة ناجيلسمان لتدريب بايرن ميونيخ عقب خوضه لبطولة يورو 2024 المقبلة التي من المقرر أن تقام في بلاده.

وكان بايرن قد أعلن من قبل انفصاله عن توخيل بنهاية الموسم الحالي بسبب سوء النتائج.

وتوج ناجيلسمان رفقة بايرن ميونيخ مرتين بالسوبر الألماني ومرة بالدوري الألماني.

وكان بايرن قد ارتبط بالتعاقد مع تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن.

وعلق أولي هونيس الرئيس الشرفي لـ بايرن ميونيخ من قبل موقف ناديه من تعيين ألونسو في الصيف التالي.

وقال هونيس لقناة داس إرستي الألمانية: "أشعر أنه من الصعب جدا للتوقيع مع ألونسو، ناهيك عن أنه مستحيل".

وأتم "يمكنني بالتأكيد أن أتخيل بقاءه في باير ليفركوزن لمواصلة عمله في الموسم المقبل".

موقف ألونسو

وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "لن أعلق على ليفربول أو بايرن ميونيخ، ناديان كبيران ولدي روابط قوية معهما ولكني في المكان الذي أريد أن أكون فيه".

وأضاف "لم يحن الوقت للرحيل، الآن أريد التطور في باير ليفركوزن".

وأكمل "أنا ممتن لباير ومجلس الإدارة واللاعبين والجماهير أشعر أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار معا".

وتابع "لقد أبلغت اللاعبين أيضا ببقائي هذا صحيح، الموعد النهائي كان هذا الأسبوع، إنها مسألة احترام، الآن كل شيء واضح".

وواصل "وظيفتي في باير لم تنته بعد، أريد مساعدة النادي واللاعبين على التطور، الإدارة رائعة، كل شيء رائع هنا".

وشدد "ما زلت مدربا شابا ولكن أعتقد أن هذا هو القرار الأفضل لمستقبلي، لقد أخذت وقتي وأنا متأكد من ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "لقد عقدت اجتماعا جيدا مع الإدارة وأبلغتهم أنني سأبقى في النادي بعد الكثير من الحديث عن مستقبلي، استغلت الاستراحة للتفكير واتخاذ قراري هذا هو المكان المناسب لي".