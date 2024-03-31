انتهت الدوري الفرنسي - نانت (2)-(1) نيس

الأحد، 31 مارس 2024 - 14:56

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت ضد أنجي

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد نيس في الدوري الفرنسي.

المباراة ستجمعهما بعد قليل في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى للمدير الفني الفرنسي الجديد لنانت.

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ويبدأ الدولي المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه.

تابع أحداث المباراة دقيقة بدقيقة من هــــنـــا

نهاية المباراة

ق86. خروج مصطفى محمد.

ق77. جوووووول الثاني لنانت عن طريق مصطفى محمد من ركلة جزاء.

ق74. ركلة جزااء لنانت.

ق70. جووووول التعادل لنيس عن طريق بوجا من ركلة جزاء.

ق68. ركلة جزاااء لنيس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: ماتياس ألبيان يهدر فرصة مضاعفة النتيجة لنانت

ق36: مصطفى محمد يتعرض للإصابة قبل أن يستكمل اللقاء

ق18: جووووووول نانت يتقدم برأسية ماتياس ألبيان

انطلاق المباراة

نيس الدوري الفرنسي نانت
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