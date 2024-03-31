انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) برايتون.. فوز رفاق صلاح

الأحد، 31 مارس 2024 - 14:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - برايتون × ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد منافسه برايتون في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بالتساوي مع أرسنال المتصدر ويأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول

ق 90: إنقاذ رائع أمام صلاح من الحارس

ق 75: صلاح يهدر الثالث من انفراد صريع

ق 70: هدف غير محتسب من لويس دياز بعد تمريرة صلاح

ق 65: جوووووووووول صلاح والثاني

الشوط الثاني

استراحة

ق 27: جوووول لويس دياز بعد ارتداد الكرة من مدافع برايتون ليسدد دياز من اللمسة الأولى وتسكن الشباك.

ق 19: تسديدة من صلاح داخل منطقة الجزاء تذهب بعيدة عن المرمى.

ق 18: تسديدة على الطائر من صلاح من داخل منطقة الجزاء لكن علت المرمى.

ق 9: تسديدة مقوسة من محمد صلاح بعدت المرمى قليلا.

ق 2: جوووول داني ويلبك بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي يورجن كلوب برايتون محد صلاح
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