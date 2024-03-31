مدرب الهلال يدافع عن ياسين بونو

دافع البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال عن حارسه المغربي ياسين بونو رغم اهتزاز شباكه 3 مرات خلال مواجهة الشباب التي فاز بها فريقه 4ـ3 يوم السبت.

وواصل الهلال انتصاراته بفوز جديد على الشباب ضمن الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "بونو حارس مميز، وهدفان من الأهداف التي دخلت مرماه لا يلام عليها، والكرات الثابتة إذا نفذت بشكل متقن لا يلام عليها الحارس بشكل كامل".

وأضاف "الفريق محظوظ بوجود حارسين مميزين وهما ياسين بونو ومحمد العويس، واحد للدوري، والثاني لدوري أبطال آسيا".

وأوضح: "اعتدت عند عودة الفرق التي أدربها بعد التوقف الدولي أن تكون الأفكار لدى اللاعبين مختلفة إلى حدٍ ما، وضغط المباريات يؤثر ويعد مخاطرة على اللاعبين، إصابة ألكسندر ميتروفيتش مثال على ذلك بعد أن جاء من مشاركة دولية وسفر لساعات طويلة".

وتابع "كان بالإمكان أن تكون المباراة أسهل بعد تقدمنا بأربعة مقابل واحد، وصعبنا الموقف على أنفسنا بعض الشيء، وثمن وصولنا للأدوار المتقدمة في كل البطولات، هو الضغط الذي نواجهه الآن، وهذا قدر الأندية الكبيرة".

الهلال يتربع على قمة الدوري بفارق 12 نقطة عن النصر.

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