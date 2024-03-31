تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي ضد نيس

الأحد، 31 مارس 2024 - 14:21

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

أعلن أنطوان كومبواري المدير الفني لـ نانت تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه نيس في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى للمدير الفني الفرنسي الجديد لنانت.

ويبدأ الدولي المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه.

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وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: كيلفن أميان – جان شارليس كاستوليتو – إيراي كوميرت – نيكولاس كوزا

خط الوسط: موسى سيسوكو – بيدرو تشيريفيلا – دوجلاس أوجوستو – فلورينت مولي

خط الهجوم: ماتيس أبلين – مصطفى محمد

ويحتل نانت المركز الـ16 برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأني نيس في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

نيس نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد
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