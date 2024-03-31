تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي ضد نيس
الأحد، 31 مارس 2024 - 14:21
كتب : FilGoal
أعلن أنطوان كومبواري المدير الفني لـ نانت تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه نيس في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
وتعتبر هذه المباراة هي الأولى للمدير الفني الفرنسي الجديد لنانت.
ويبدأ الدولي المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه.
وأتى التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: ألبان لافونت
خط الدفاع: كيلفن أميان – جان شارليس كاستوليتو – إيراي كوميرت – نيكولاس كوزا
خط الوسط: موسى سيسوكو – بيدرو تشيريفيلا – دوجلاس أوجوستو – فلورينت مولي
خط الهجوم: ماتيس أبلين – مصطفى محمد
ويحتل نانت المركز الـ16 برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأني نيس في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.
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