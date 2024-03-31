تشكيل ليفربول – صلاح أساسي ضد برايتون.. وتغيير وحيد عن مباراة يونايتد

الأحد، 31 مارس 2024 - 14:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه في مانشستر يونايتد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه برايتون في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويشارك الدولي المصري محمد صلاح بشكل أساسي.

ويشارك كونور برادلي في مركز الظهير الأيمن بسبب الإصابات والنقص العددي.

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ويأتي تغيير وحيد عن مباراة مانشستر يونايتد الماضية في كأس الاتحاد الإنجليزي وهو غياب أندرو روبرتسون بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

خط الدفاع: جو جوميز – فيرجل فان دايك – جاريل كوانساه - كونور برادلي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بالتساوي مع أرسنال المتصدر.

ويأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

ليفربول برايتون الدوري الإندجليزي يورجن كلوب
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