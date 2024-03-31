تشكيل ليفربول – صلاح أساسي ضد برايتون.. وتغيير وحيد عن مباراة يونايتد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه برايتون في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويشارك الدولي المصري محمد صلاح بشكل أساسي.

ويشارك كونور برادلي في مركز الظهير الأيمن بسبب الإصابات والنقص العددي.

ويأتي تغيير وحيد عن مباراة مانشستر يونايتد الماضية في كأس الاتحاد الإنجليزي وهو غياب أندرو روبرتسون بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

خط الدفاع: جو جوميز – فيرجل فان دايك – جاريل كوانساه - كونور برادلي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بالتساوي مع أرسنال المتصدر.

ويأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.