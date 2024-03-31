بعد التعادل مع بيرنلي.. بالمر: نقتل أنفسنا كل أسبوع.. وهذا ما نحتاجه

خرج كول بالمر لاعب تشيلسي بتصريحات غاضبة للغاية ومهاجمة للفريق عقب التعادل مع بيرنلي الذي يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتعادل تشيلسي مع بيرنلي بنتيجة 2-2 في الجولة الـ30.

وقال اللاعب الإنجليزي لشبكة سكاي سبورتس: "أنه أمر سيء حقا، لا يمكن أن يحدث خاصة عندما يلعبون بعشرة لاعبين".

ولعب بيرنلي بعشرة لاعبين بعد طرد لورينز أسينيون عقب حصوله على إنذارين وظل بيرنلي منقوص العدد منذ الدقيقة 40.

وأضاف "لقد أصبحنا كسالى للغاية وهو ما يحدث دائما، نحن نقتل أنفسنا كل أسبوع، يجب أن نتحسن نحن كلاعبين، نحن بحاجة إلى الاستمرارية".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا جديا أن نعمل من أجل تحقيق الاستمرارية إذا أردنا القيام بشيء ما".

وسجل بالمر ثنائية الفريق اللندني في الدقيقتي 44 و78.

ورفع تشيلسي رصيده للنقطة الـ40 في المركز الـ11 في جدول الترتيب.

بينما وصل بيرنلي للنقطة 18 في مركز الـ19 ويبتعد بفارق 4 نقاط عن المركز الـ17 الذي يعتبر أخر المستمرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.