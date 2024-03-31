شكوك حول مشاركة ميتروفيتش أمام النصر

تحوم الشكوك حول قدرة الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال على المشاركة في موقعة الدربي أمام النصر في كأس السوبر السعودي بداعي الإصابة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وتعرض ميتروفيتش للإصابة، ولم يكمل على إثرها مواجهة الشباب التي سجل فيها هدفين يوم السبت ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

وذكر التقرير أن التشخيص المبدئي أوضح أن إصابة المهاجم الصربي عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية للفخذ.

وسيخضع على ميتروفيتش إلى فحوصات بالأشعة يوم الأحد لتحديد درجتها ومدة العلاج والتأهيل.

وفي حال امتد غياب الصربي ميتروفيتش لفترة لا تقل عن 3 أسابيع، فإن الهلال سيفقد جهوده في موقعة النصر المقررة في الثامن من أبريل المقبل ضمن بطولة كأس السوبر السعودي.

وقبلها مباراتين أمام الأخدود والخليج لحساب الجولتين الـ26 و27 من الدوري السعودي.

وسجل 22 هدفًا، وضعته في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق 4 أهداف خلف البرتغالي كريستيانو رونالد، قائد النصر.

أهداف ميتروفيتش قادت الهلال للتربع على قمة الدوري بفارق 12 نقطة عن النصر، لكن فريق الموج الأزرق لعب مباراة أقل.

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