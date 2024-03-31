لويس إنريكي: آمل في بقاء مبابي.. ويمكن أن يغير رأيه

يأمل لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان في بقاء كيليان مبابي لاعب الفريق وتجديد تعاقده مع النادي.

مبابي أعلن رحيله من سان جيرمان في نهاية هذا الموسم، فيما أشارت العديد من التقارير إلى أنه سيلعب الموسم المقبل في صفوف ريال مدريد.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه مارسيليا في كلاسيكو فرنسا إذ تجمعهما المباراة اليوم الأحد في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وقال المدير الفني الإسباني لمنصة برايم فيديو: "أخر كلاسيكو لمبابي؟ من قال ذلك؟".

وأضاف "آمل في بقاء مبابي معنا، هو لم يعلن أي شيء بعد، يمكن أن يغير رأيه".

وأنهى حديثه قائلا: "تخيل لو فزنا بأربعة ألقاب وقرر مبابي البقاء في باريس سان جيرمان، لماذا لا؟".

تغيير اللهجة

وتغيرت لهجة إنريكي في الحديث عن أمر بقاء مبابي في نادي العاصمة الفرنسية.

وصرح إنريكي من قبل للصحفيين: "سبب استبدال مبابي بعد 65 دقيقة أمام رين؟ الأمر بسيط جدا، عاجلا أم آجلا، علينا أن نعتاد على اللعب بدون كيليان".

أضاف "عندما أريد أن ألعب بهذه الطريقة، سأفعل، وعندما لا أفعل ذلك، لن أفعل ذلك".

وتابع "الأمر سهل للغاية، نشارك في أكثر من بطولة، ولا أريد منح دقائق مجانية للاعبين، أريد أقصى قدر من التنافسية. كل لاعب يجب أن يستحق المشاركة".

مبابي وريال مدريد

علق إنريكي من قبل على التقارير التي تشير إلى انتقال المهاجم الفرنسي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال إنريكي عبر قناته على موقع تويتش: "مبابي إلى ريال مدريد؟ لا أعلم، لا يوجد أحد يعرف ذلك، فقط مبابي من يعلم".

وأتم "عندما تقرر جميع الأطراف المعنية مشاركة الحقيقة وقراراتها، سنكون هناك للاستماع".

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة، بينما يأتي مارسيليا في المركز السابع بـ39 نقطة.