نائب رئيس برشلونة: سأحاول إقناع تشافي بالبقاء.. ويجب أن نشكره

الأحد، 31 مارس 2024 - 12:11

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

كشف رافا يوستي نائب رئيس نادي برشلونة أنه لم يستسلم أمام رغبة تشافي هيرنانيدز المدير الفني للفريق في الرحيل عقب انتهاء الموسم الحالي وسيحاول إقناعه بالبقاء.

وكان تشافي قد أعلن من قبل رحيله عن تدريب الفريق الكتالوني عقب انتهاء الموسم الجاري.

وقال يوستي للصحفيين قبل مباراة فريقه ضد لاس بالماس: "سأحاول إقناع تشافي بالبقاء لكن هذا قرار شخصي بالنسبة له، لا تزال هناك مباريات متبقية في الدوري ودوري أبطال أوروبا".

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وأضاف "علينا أن نسمح له بالاستمتاع بالمباريات، أتمنى أن يستمر لأننا نتحدث معه عن مشروع طويل الأمد، وليس موسما أو موسمين".

وأكمل "يجب أن نشكر تشافي على ثباته في المراهنة على اللاعبين الشباب من لاماسيا".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعبون يحملون برشلونة في قلوبهم، هذا أمر نهائي، عندما يريدون أن يكونوا هنا ويعيشوا في برشلونة، فسيكون الأمر أسهل عليهم للبقاء هنا لسنوات عديدة".

تعليق تشافي

تحدث تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة وقال: "استمراري؟ قلت للإدارة إنني ممتن جدا وتوجد علاقة جيدة وصداقة وثقة، لا يوجد تغيير في رأيي بشأن الرحيل".

وتغلب برشلونة على ضيفه لاس بالماس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإسباني.

وبذلك استمر برشلونة للمباراة الـ 11 على التوالي بلا هزيمة، منذ إعلان تشافي قرار الرحيل بنهاية الموسم، عقب الخسارة أمام فياريال 5-3.

المباريات أتت بواقع 9 مباريات في الدوري حقق خلالها 7 انتصارات وتعادلين، ومباراتين في دوري الأبطال بواقع فوز وتعادل.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، والثالث جيرونا، ولكل منهما مباراة في نفس الجولة.

فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

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