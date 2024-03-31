أهلي جدة يستعيد إدوارد ميندي في الدربي

الأحد، 31 مارس 2024 - 11:50

كتب : FilGoal

إدوارد ميندي - أهلي جدة

سيعود إدوارد ميندي حارس أهلي جدة للمشاركة مع فريقه في مباراة دربي المدينة ضد اتحاد جدة، بعد تعافيه من الإصابة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ميندي غاب عن صفوف منتخب السنغال في مباراتي الجابون وبنين خلال فترة التوقف الدولي الماضية بسبب إصابة في ذراع يده اليمنى.

وأوضح التقرير أن ميندي يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، ويُتوقع أن يقود أهلي جدة في مباراة الدربي يوم الاثنين.

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ويلعب أهلي جدة ضد جاره ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

وكان الحارس السنغالي غاب عن لقاء الاتفاق الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 25.

وانتهى اللقاء بالتعادل 2ـ2.

يذكر أن ميندي لعب 26 مباراةً مع الأهلي الموسم الجاري، بواقع 24 في الدوري، ومواجهتين في كأس الملك.

أهلي جدة إدوارد ميندي
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