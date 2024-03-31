كيميتش منتقدا فريقه: جعلنا مباراة دورتموند ودية في الشوط الثاني

هاجم جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ لاعبي فريقه كثيرا عقب الهزيمة من بوروسيا دورتموند 2-0.

وخسر بايرن ميونيخ من دورتموند في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وقال كيميتش لشبكة سكاي سبورت عقب المباراة: "أتساءل كيف يمكننا تقديم مثل هذا الأداء في مباراة كهذه".

وأضاف "الأمر لا يمكن تفسيره تماما بالنسبة لي، لقد كانت بمثابة مباراة ودية في الشوط الثاني".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن اللاعبون يجب أن نعود إلى بيوتنا ونسأل أنفسنا عما حدث".

ولأول مرة ينتصر دورتموند على بايرن منذ الفوز في 2019 بلقب كأس السوبر الألماني بنتيجة 2-0.

ومنذ ذلك الحين لم يفز دورتموند على بايرن ميونيخ في 11 مباراة متتالية بالخسارة في 10 والتعادل في 1.

ولأول مرة يخسر بايرن ميونيخ على ملعبه أليانز أرينا ضد دورتموند منذ أبريل 2014.

الفوز وسّع الفارق بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن المتصدر لـ 13 نقطة قبل 7 جولات على النهاية.

فيما ارتقى دورتموند للمركز الرابع برصيد 53 نقطة بفارق 3 نقاط عن لايبزج.