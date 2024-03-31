جوارديولا شاكيا: سنلعب 3 مباريات ومدريد سيرتاح 9 أيام

اشتكى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي من جدول المباريات الخاص بفريقه في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما اليوم الأحد في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "سنلاقي أستون فيلا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة وربع مساء، ثم سنواجه كريستال بالاس في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا".

وأضاف "بعد كل هذا سنلعب ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء، في حين أن ريال مدريد سيكون لديه فترة تجهيز لمدة 9 أيام".

وأنهى حديثه قائلا: "أود أن أفكر في منحي يوم أكثر لأن الفارق كبير لا توجد أي فرصة لنا".

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي نفس الفترة قبل مباراة الذهاب سيلعب الملكي مباراة واحدة فقط ضد أتلتيك بلباو اليوم الأحد في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة.

بينما يتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 64 نقطة بالتساوي مع الوصيف ليفربول.