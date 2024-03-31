لياو: قلبي وعقلي مع ميلان ولكن

الأحد، 31 مارس 2024 - 11:16

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

أقر رافائيل لياو لاعب ميلان أن قلبه وعقله مع ناديه الحالي ولكن أدخل الشك في جماهير الروسونيري بعد حديثه عن استمراره رفقة الروسونيري

وقال الجناح البرتغالي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لدي عقد مع ميلان، قلبي وعقلي هنا وميلان يعتبر منزلي، لكن لا تعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف "ميلان ساعدني كثيرا في التطور كلاعب وأنا سعيد هنا".

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وأتم "أعطاني أحد الأطفال قبل فترة الإحماء في مباراة نابولي سوار معصم مكتوب عليه لياو 10 وكانت لحظة جميلة شعرت أنها ستجلب لي الحظ، لذلك اضطررت إلى ارتدائها".

وتحدث جورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لميلان من قبل عن مستقبل لياو خاصة وأن العديد من الأندية تريد التعاقد معه منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية خاصة تشيلسي.

وقال فورلاني لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "عقد لياو يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 175 مليون يورو".

وأنهى حديثه "لكن أستطيع تأكيد أن رغبة لياو هي البقاء والاستمرار في ميلان".

وانتصر ميلان على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في ملعب أرتميو فرانكي في الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده لـ 65 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس الذي خسر من لاتسيو.

فيما توقف رصيد الفيولا عند 43 نقطة في المركز العاشر.

فيورنتينا الدوري الإيطالي ميلان رافائيل لياو
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