كرة يد - مصير غامض.. كأس العالم للأندية لن تقام في السعودية والبحث عن مستضيف جديد

الأحد، 31 مارس 2024 - 10:56

كتب : محمد سمير

سوبر جلوب

بات مصير النسخة المقبلة من منافسات كأس العالم لأندية كرة اليد (سوبر جلوب) غامضا بعد اكتفاء المملكة العربية السعودية بالنسخ الأربعة الماضية.

وكانت السعودية قد حصلت على حق استضافة كأس العالم لأندية كرة اليد لمدة خمس سنوات بداية من 2019 والتي أقيمت في الدمام.

واستضافت السعودية البطولة أربع مرات بينهم ثلاث نسخ في الدمام بينما نسخة وحيدة في جدة وتم إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا.

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وبات مصير النسخة 17 من كأس العالم للأندية غامضا بعد قرار السعودية بالاكتفاء بالنسخ الماضية مع بحث الاتحاد الدولي للعبة عن مستضيف جديد.

وكشف أندرياس ميشيلمان رئيس الاتحاد الألماني لكرة اليد عبر مجلة هاندبول إنسايد: "تريد السعودية الانسحاب تماما من كرة اليد والتركيز على الرياضات الأخرى".

وأشار تقرير على موقع handball world إلى التساؤل حول ما إذا كان الاتحاد الدولي سيحصل على مضيف جديد.

وأقيمت البطولة مرة واحدة فقط في أوروبا وكان ذلك بنسختها الأولى عام 97 بمدينة فيينا النمساوية وكانت النسخة التالية في 2002 بالدوحة قبل أن تستضيف القاهرة نسخة 2007 والتي أقيمت في صالة النادي الأهلي.

وبعد ذلك أقيمت نسخة 2010 في الدوحة لتقام بشكل سنوي منذ ذلك التوقيت، وبعد تسع سنوات في قطر انتقلت البطولة غلى السعودية بدءا من 2019.

وكان مقررا إقامة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، ولكن أشار التقرير إلى غموض موقف النسخة التالية بعدما حدد الاتحاد الألماني لكرة اليد نفس الفترة لإقامة الجولة الثانية من كأس ألمانيا والجولة الخامسة من الدوري.

ويعتبر برشلونة البطل التاريخي للمسابقة بعدما حصد لقبها خمس مرات بينما ماجديبورج الألماني توج باللقب آخر ثلاث نسخ أقيمت.

وشارك الأهلي أربع مرات بينهم آخر نسختين، وكانت أفضل مراكزه فضية نسخة 2007.

أما الزمالك فشارك خمس مرات وكانت أفضل مراكزه برونزية 2010.

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