بعد إعلان رغبته باللعب في ريال مدريد.. مدير برينتفورد: توني لن يرحل إلا بشروطنا

شدد لي ديكس المدير الرياضي لنادي برينتفورد أن إيفان توني مهاجم الفريق لن يرحل إلا بشروط النادي.

وقال ديكس في تصريحات نشرتها صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز: "علينا أن نكون صادقين كما هو الحال مع ديفيد رايا، توني لديه تطلعات للعب على مستوى أعلى، وهذا أمر جيد، ولكن يجب أن يكون بشروط برينتفورد".

وأضاف "لكن هناك أيضا احتمالية أن يبقى إيفان في النادي، وهذا ما نريده جميعا".

وأنهى حديثه قائلا: "نريد أن يبقى إيفان في النادي ويلعب مع برينتفورد لسنوات قادمة".

وكان المهاجم الإنجليزي قد اعترف سابقا أنه يود أن يلعب في ريال مدريد.

وقال توني لشبكة سكاي سبورتس: "إذا باعني برينتفورد، سيكسبون الكثير من الأموال، أود أن أنتقل إلى ريال مدريد وكل شيء سيكون على ما يرام".

وكان توني قد دخل في خلافات مع مدربه توماس فرانك لأنه شعر بأن النادي يريد بيعه من خلال تصريحات المدير الفني الدنماركي.

وقال المهاجم الإنجليزي لصحيفة دايلي ميل من قبل: "الآن أنا لاعب لبرينتفورد لكن لا أحد يستطيع توقع المستقبل".

وأضاف "بغض النظر عما سيحدث فتركيزي الرئيسي مع برينتفورد بتسجيل الأهداف وضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع "أرى أن مدربي لا يريدني وقال ما قاله، لكن أستطيع أن أجعل الأندية تأتي لتتعاقد معي".

ورد فرانك عليه قائلا: "رد فرانك على تصريحات توني قائلا: "يجب أن تكون على دراية بالترجمة طوال الوقت، ترجمة جوجل ليست الأفضل دائما".

وأكمل "أنا أحب أن يبقى توني هنا للأبد، الحقيقة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل، وأعتقد أنه منفتح للغاية للرحيل إلى فريق قوي في المستقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "يوجد بضعة سيناريوهات بأنه يرحل في الصيف أو في الشتاء أو يبقى حتى نهاية عقده، من الرائع رؤيته يلعب لفريق كبير".

وتعادل برينتفورد ضد منافسه مانشستر يونايتد 1-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ورفع يونايتد رصيد لـ 48 نقطة في المركز السادس بفارق 11 نقطة عن أستون فيلا الرابع والمركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

فيما ظل برينتفورد في المركز الخامس عشر ودون فوز في آخر 6 جولات بالمسابقة.