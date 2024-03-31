تعثر جديد في غياب ميسي.. سواريز يسجل في تعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي

الأحد، 31 مارس 2024 - 10:41

كتب : FilGoal

لويس سواريز - إنتر ميامي

تعثر فريق إنتر ميامي مجددا في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد تعادله أمام ضيفه نيويورك سيتي.

وتعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة.

وافتتح لويس سواريز التسجيل مبكرا في الدقيقة 14.

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بينما تعادل ألونسو مارتينيز سريعا في الدقيقة 34.

وشهد اللقاء مشاركة كل من سواريز وخوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس في التشكيل الأساسي.

بينما غاب ليونيل ميسي مجددا بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وكان ميسي قد غاب عن هزيمة إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بُل بأربعة أهداف دون مقابل.

ويغيب ميسي عن المباراة الثالثة على التوالي لفريق إنتر ميامي بسبب مشكلة عضلية بالإضافة لغيابه عن التوقف الدولي مع الأرجنتين.

ويحتل إنتر ميامي المركز الثاني مؤقتا برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق سينسيناتي في مجموعة الشرق.

ولعب إنتر ميامي سبع مباريات حتى الآن ضمن منافسات الموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

بينما لعبت الأندية من الأول إلى الخامس ست جولات فقط حتى الآن.

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