اسكواش - ثلاثي مصري في نصف نهائي لندن كلاسيك.. وخسارة لم تحدث منذ 2015 لنور الشربيني

الأحد، 31 مارس 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

هانيا الحمامي - اسكواش

حسم ثلاثة لاعبين مصريين تأهلهم إلى نصف نهائي منافسات لندن كلاسيك لرجال وسيدات الاسكواش.

بينما ودعت نور الشربيني من ربع النهائي بعد خسارة مفاجئة أمام الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام.

وتقام منافسات لندن كلاسيك حتى غدا الإثنين وتُلعب بنظام حسم المباراة من شوطين في الأدوار الأولى وليس ثلاثة أشواط كما هو المعتاد.

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وحسمت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة تأهلها بعد التغلب على زميلتها فيروز أبو الخير بشوطين مقابل شوط واحد.

بينما حسمت نوران جوهر تأهلها بسهولة بعد الفوز بشوطين دون مقابل على حساب سارة جان بيري.

أما نور الشربيني فخسرت أمام الماليزية سيفاسانجاري لتصبح أول خسارة لنور من لاعبة خارج العشر لاعبات المصنفات عالميا منذ 2015.

بينما على مستوى الرجال حسم مصطفى عسل تأهله بالفوز على زميله كريم أبو العينين بشوطين دون مقابل.

بينما ودع كريم عبد الجواد بعد الخسارة أمام الإنجليزي ديكلان جيمس.

وتأتي مواعيد نصف النهائي كالآتي:

نوران جوهر × هانيا الحمامي (7 مساء)

مصطفى عسل × الإنجليزي ديكلان جيمس (8 مساء)

اسكواش نوران جوهر هانيا الحمامي
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