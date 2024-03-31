مواعيد مباريات الأحد 31 مارس 2024.. الزمالك ضد فيوتشر بالكونفدرالية وقمة إنجليزية

يشهد اليوم الأحد الموافق 31 من شهر مارس 2024 عددا من المنافسات المختلفة.

ويلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر بذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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الكونفدرالية

يستضيف مودرن فيوتشر فريق الزمالك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

بينما يحل نهضة بركان ضيفا على أبو سليم الليبي في نفس التوقيت.

أما في السادسة مساء فيحل اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا على ريفيرز يونايتد.

وأخيرا يلعب الملعب المالي أمام دريمز في السابعة مساء.

الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول فريق برايتون على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 30 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الثالثة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما تشهد الخامسة والنصف مساء قمة إنجليزية عندما يحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي.

ويذاع اللقاء عبر نفس القناة.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق أتليتك بلباو ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

يحل نانت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، ضيفا على نيس في تمام الثالثة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.