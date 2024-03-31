سالم: هذه حقيقة أزمة جوميز مع مستقبل اللاعبين.. والبرامج الفنية تأخذ الزمالك موضوعا لها

الأحد، 31 مارس 2024 - 02:05

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك وجود مشاكل مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز فيما يخص مستقبل لاعبي الفريق.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "جوزيه جوميز يعمل مع كل اللاعبين ولا تشغله مسائل التجديد والرحيل".

وأضاف "المدرب يستفيد من الجميع والحديث عن ذلك سيكون في نهاية الموسم".

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وأكمل "هناك العديد من البرامج غير الرياضية تأخذ الزمالك موضوعا لها في الآونة الأخيرة وهذا أمر غريب".

واختتم "أتمنى أن تبتعد البرامج الفنية عن الزمالك وكرة القدم".

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء الأحد 31 مارس على استاد السلام.

ويقام لقاء الإياب يوم 7 أبريل على استاد القاهرة.

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