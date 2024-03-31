تشيزني: يوفنتوس لا يستحق أن يفوز في مباراة واحدة من 9

الأحد، 31 مارس 2024 - 01:44

كتب : FilGoal

يوفنتوس

يرى فوتشينك تشيزني حارس يوفنتوس أن فريقه لا يستحق النتائج الأخيرة التي يمر بها، بعد الخسارة القاتلة ضد لاتسيو.

ولم يحقق يوفنتوس الفوز في آخر 9 مباريات إلا في لقاء وحيد كان ضد فروزينوني.

وقال تشيزني عبر قناة "دازن": "علينا أن ندرك إنه يجب تقديم المزيد لـ يوفنتوس، لم نفعل ما هو كافي في آخر شهرين".

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وأضاف "نمر بلحظة سلبية وهذا يؤلمنا جميعا، علينا أن ندرك ما هي الأهداف التي أمامنا".

وواصل "نتدرب بكل قوة واللاعبون جائعون لكن لا نحصل على النتائج التي نريدها، علينا أن نلعب بشكل أفضل".

وأكمل "كأس إيطاليا هي البطولة الوحيدة التي تتبقى لنا لحصدها، نعلم أهميتها، وكذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا مهم".

وأردف "ظللنا نحلم بالتتويج بلقب الدوري طيلة 6 أو 7 أشهر وقدمنا نصف أول من الموسم بشكل جيد، وعندما تلاشى الحلم بعيدا خسرنا شيئا".

وتابع "لا يجب أن يكون ذلك عذرا، لكن يوفنتوس لا يستحق أن يفوز في مباراة واحدة من 9".

وأتم "نحن يوفنتوس، إذا لم نؤمن بإمكانية تحقيق اللقب فنحن لا نلعب ليوفنتوس، الكل عليه التعلم للتعامل مع الضغط، وهذا أفضل شيء عليك فعله مع كرة القدم".

ولم يحقق يوفنتوس سوى انتصار وحيد في آخر 9 جولات بالدوري الإيطالي ما جعله يتراجع من المنافسة على اللقب إلى المركز الثالث.

فيما حقق إيجور تيودور المدير الفني الجديد للاتسيو فوزه الأول مع نسور العاصمة الإيطالية في لقائه الأول.

وحملت المباراة رقم 500 لماسيمليانو أليجري في الدوري الإيطالي خسارة قاسية، كما تحصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول للاعتراض على قرارات الحكم.

يوفنتوس الدوري الإيطالي لاتسيو فوتشينك تشيزني
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