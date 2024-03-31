لياو يسجل ويصنع بالكعب.. وميلان ينتصر على فيورنتينا بثنائية

انتصر ميلان على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في ملعب أرتميو فرانكي في الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية: روبن لوفتس تشك ورافائيل لياو، فيما سجل ألفريد دونكان هدف فيورنتينا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الثاني تقدم ميلان عن طريق لوفتس تشك في الدقيقة 47 بعد عرضية بالكعب من رافائيل لياو.

ورفع الدولي الإنجليزي رصيده من الأهداف في موسمه الأول مع ميلان لـ 10 أهداف في جميع المسابقات.

كما أصبح ثالث إنجليزي يسجل 6 أهداف أو أكثر في الدوري الإيطالي بقميص ميلان بعد مارك هاتلي (8) وجيمي جريفيز (9).

ورد أًصحاب الأرض سريعا في الدقيقة 50 بتصويبة قوية من دونكان من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس.

وسريعا انفرد لياو من بعد منتصف الملعب وراوغ الحارس وسجل هدف تقدم ميلان مجددا في الدقيقة 53.

ورفع البرتغالي مساهماته لـ 13 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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ورفع ميلان رصيده لـ 65 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس الذي خسر من لاتسيو.

فيما توقف رصيد الفيولا عند 43 نقطة في المركز العاشر.