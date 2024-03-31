بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يكتسح مضيفه قطر بخماسية في الشوط الثاني

اكتسح الوكرة مضيفه قطر في الجولة 19 من الدوري القطري بالفوز بنتيجة 5-1 بمشاركة حمدي فتحي.

وشارك لاعب الوسط الدولي المصري أساسيا وخرج في الدقيقة 89.

وتقدم فريق قطر في الدقيقة 26 بهدف يوهان بولي.

وقلب الوكرة الطاولة في الشوط الثاني بتسجيل خماسية في شباك أصحاب الأرض.

وسجل أيوب العسال التعادل في الدقيقة 52.

وأضاف الأنجولي جيلسون دالا ثنائية في الدقيقتين 68 و71.

وسجل الجزائري محمد بن يطو الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وأكمل الوكرة اللقاء بـ 10 لاعبين بعد طرد العسال لحصوله على إنذار ثانٍ في الدقيقة 85.

وأكمل بن يطو الخماسية في الدقيقة 88 من علامة الجزاء.

ورفع الوكرة رصيده لـ 37 نقطة في المركز الثالث من 18 مباراة.

ويتصدر السد الترتيب برصيد 40 نقطة من 17 مباراة ويتساوى معه الغرافة بنفس الرصيد لكن بمباراة أكثر.