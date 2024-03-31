كرة طائرة – تحديد موعد نهائي دوري رجال وسيدات بين الأهلي والزمالك

حدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، موعد الدور النهائي لدوري رجال وسيدات الكرة الطائرة للموسم 2023 – 2024.

وسيقام النهائي بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين سيفوز باللقب.

وجاءت مواعيد نهائي السيدات: 2 و4 و6 أبريل.

وانتصرت سيدات الأهلي على سبورتنج فيما فازت سيدات الزمالك على سموحة.

وكان نهائي النسخة الماضية من الدوري بين فريقي الأهلي والزمالك.

وحقق وقتها سيدات الأهلي لقب الدوري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباريات.

وجاءت مواعيد نهائي الرجال: 3 و5 و7 أبريل.

وتأهل الأهلي على حساب سبورتنج فيما فاز الزمالك على سموحة في نصف النهائي.

ويحمل الزمالك لقب الدوري في آخر موسمين، فيما حقق الأهلي اللقب آخر مرة في موسم 2020-21.

وستقام المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.