الهاتريك الـ 64.. رونالدو يزأر في وجه الطائي ويعقد مهمة ميتروفيتش

الأحد، 31 مارس 2024 - 00:47

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

سحق النصر ضيفه الطائي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم أوتافيو للعالمي في الدقيقة 20 بعد تمريرة من عبد الرحمن غريب.

وتعادل فيرجيل ميسجيدان في الدقيقة 22، ولكن تأزم موقف الطائي بطرد نفس اللاعب بالإنذار الثاني في الدقيقة 36.

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وسجل عبد الرحمن غريب ثاني الأهداف في الدقيقة 45+7 بعد تمريرة من السنغالي ساديو ماني.

ماني صنع أول أهداف هاتريك كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65، ثم أضاف رونالدو هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 67.

الهاتريك اكتمل في الدقيقة 87 برأسية بعد عرضية من عبد المجيد الصليهم.

ووصل رونالدو إلى الهاتريك رقم 64 في مسيرته.

كما رفع صاروخ ماديرا رصيده إلى 26 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، بفارق 4 أهداف عن ألكساندر ميتروفيتش نجم الهلال الذي سجل هدفين أمام الشباب.

وبذلك رفع النصر رصيده إلى 59 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

فيما تجمد رصيد الطائي عند 22 نقطة في المركز السادس عشر المؤدي للهبوط، بفارق نقطتين عن الأخدود في بداية منطقة الأمان.

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